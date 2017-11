Ocse, Pil italiano stabile all\' 1,5% nel 2018

ROMA, 28 NOVEMBRE - Nelle prospettive economiche del 2018 stilate dall' Ocse, la crescita del Pil rimarrà stabile all’1,5% nel 2018 e scenderà all’1,3% nel 2019.

In questo contesto i consumi privati “continueranno ad essere il principale motore della ripresa, che continuerà ad avere effetti positivi su investimenti ed export”.

Spostandosi poi sul fronte Manovra 2018, l’Ocse ha affermato che questa rafforzerà "la crescita inclusiva e la riduzione del debito” in Italia: in particolare lo stop agli aumenti dell’Iva nel 2018 e l’estensione dei bonus fiscali per le imprese e i miglioramenti nell’edilizia vengono accolti di buon grado dall’organismo internazionale con sede a Parigi.

Per migliorare l'inclusione sociale nel territorio italiano, inoltre, le risorse "devono essere spostate verso programmi che contrastino la povertà e che incentivino l'occupazione, in particolare quella giovanile”.

All'Italia viene infine chiesta la prosecuzione dei lavori finalizzati ad "aprire i servizi pubblici locali alla concorrenza" e la piena attuazione delle misure contenute nel Jobs Act, in termini di ricerca del lavoro e formazione, che vanno collegate alle indennità di disoccupazione, per aiutare le persone alla ricerca di un impiego.

Federico Ferro

fonte immagine lasicilia.it