Ode all\'imperfetto: una poesia per rinunciare ad essere perfetti

Ode all’imperfetto,

ode a quel segreto

nascosto sotto il letto,

a ciò che volevo fare

ma poi

l’ho solo detto.

Se mi guardo nello specchio

vorrei essere perfetto,

bello, aitante e fiero

come un guerriero con l’elmetto.

Ma ho la pancia in fuori

e devo andare al gabinetto.

Poi rifletto.

Vedo i messaggi degli amici

che voglion ch’io esca con loro,

in tv fanno quel film

che è una vita che l’adoro,

dentro il frigo c’è il prosciutto

che ho pagato come l’oro

e fuori splende un sole grande

che riscalda come un toro.

Non sarò l’uomo perfetto

e dovrei perder qualche etto,

ho dei sogni nel cassetto

che a raggiunger non mi metto,

ma se rifletto

non più mi aspetto

che sempre sia tutto perfetto,

con la vita ci duetto

perché il tempo è corto e stretto,

e un bel giorno

all’improvviso

finirà senza rispetto.

E allora mangio il prosciutto

e chiamo gli amici per andare insieme al mare,

sotto il sole leone

mangio gelato al torrone,

rido e scherzo come non dovesse finire mai

e dimentico per poco i miei sogni ed i miei guai.



Giovanni Porta

