Ohio, si stacca una giostra: un morto e sette feriti

COLUMBUS, 27 LUGLIO - I seggiolini di una giostra si sono staccati in una fiera a Columbus, in Ohio, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sette.

La fila di seggiolini si è staccata dal braccio di una delle giostre meccaniche. Il distacco ha fatto cadere i ragazzi che vi erano seduti e un ragazzo di diciotto anni ha perso la vita.

John Kasich, il governatore dell'Ohio, ha ordinato la chiusura di tutte le attrazioni. “ Sono profondamente colpito per la perdita di una vita e per i feriti – ha riferito Kasich - è una situazione molto difficile, si va da qualche parte per festeggiare e divertirsi con gli amici, con la famiglia, pensi che la fiera è delle cose migliori della vita, e poi con quest’incidente diventa una terribile tragedia”.

Chiara Fossati



immagine da tpi.com