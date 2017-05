Oim: 113 migranti dispersi al largo delle coste libiche

AZ ZAWIYAH (LIBIA), 08 MAGGIO – Il portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Oim, Flavio Di Girolamo, ha riferito che a seguito del naufragio, avvenuto ieri, di un’imbarcazione di fortuna al largo delle coste libiche, 113 persone risultano disperse in mare.

“Sto cercando di avere ancora più dettagli, ma da Oim Libia ci fanno sapere di un’ennesima tragedia a largo della Libia” ha dichiarato Di Girolamo, e continuando “al momento abbiamo ancora poche notizie dettagliate siamo in costante aggiornamento. Dalle notizie in nostro possesso, una delle persone tratte in salvo parla di 113 dispersi”.

Attualmente, è stato confermato che a seguito delle operazioni di soccorso, poste in essere dalla guardia costiera libica con l’ausilio di alcuni pescatori locali, sono state tratte in salvo sette persone, nello specifico, sei uomini ed una donna.

Secondo quanto appreso dai racconti dei superstiti, a bordo dell’imbarcazione vi erano circa 120 persone, tra i quali nove bambini e trenta donne. Il naufragio sarebbe avvenuto al largo di Az Zawiyah, città della Libia nord-occidentale, situata nella regione della Tripolitania.

Caterina Apicella