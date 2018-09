Oim: Italia terza per numero di migranti via mare. Nel 2018 morte 1.586 persone

GINEVRA, 14 SETTEMBRE - L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) ha rilasciato oggi alcuni numeri sulle migrazioni nel 2018. Per quanto riguarda il Mediterraneo, è la Spagna ad aver visto più sbarchi. Seguono Grecia e Italia.



Il sorpasso della Grecia sull'Italia non avveniva dalla primavera del 2016, fa sapere l'Oim. Da inizio anno sono sbarcati 74.501 migranti, di cui 32.272 sono andati in Spagna (43%). La Grecia ne ha visti arrivare 20.961 (più quelli da terra, per un totale di 32.596). L'Italia ha fatto sbarcare 20.343 persone: il numero è il più basso dal 2014. Il calo è dovuto agli accordi firmati l'estate scorsa da Minniti e dalle politiche di Salvini.



Sono stati 1.586 i morti nel Mediterraneo da inizio anno. Fra loro uomini più e meno giovani, donne e bambini. La zona più pericolosa è quella centrale (quella che collega l'Africa all'Italia), dove a perdere la vita sono state 1.130 persone. 350 sono morti provando a raggiungere la Spagna; 106, invece, il numero dei decessi per la zona del mare più vicina alla Grecia.



L'anno scorso, nello stesso periodo dell'anno (1 gennaio - 12 settembre) gli sbarchi erano stati 128.995 con un totale di 2.565 morti (1,99% di decessi). Quest'anno, con 1.586 morti e 74.501 sbarchi, la percentuale di chi ha perso la vita si è alzata leggermente a 2,12%.

[Foto: news.leonardo.it]



Danilo De Rosa