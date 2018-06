Olanda, furgone contro la sede di De Telegraaf

AMSTERDAM, 26 GIUGNO – Alle 4 di questa mattina, un furgone Caddy Volkswagen bianco si è scontrato contro la facciata d’ingresso dell’edificio che ospita il quotidiano olandese De Telegraaf. L’autista ha dovuto guidare contro la vetrata per due volte prima che il mezzo prendesse fuoco. Poi l’uomo ha lasciato il veicolo ed è fuggito insieme a un complice su una Audi scura. I due sono ancora ricercati dalla polizia.



Le fiamme, che hanno raggiunto i 15 metri di altezza, hanno tenuto i vigili del fuoco impegnati per diverse ore e hanno causato ingenti danni. Vista la dinamica, si tratterebbe di un atto premeditato e diretto proprio al quotidiano, ipotesi confermata anche da un portavoce della polizia locale. “Tutto lascia pensare che si sia trattato di un attentato, non ci lasceremo intimidire”, afferma il caporedattore del De Telegraaf, accennando a minacce che il quotidiano ha già ricevuto in passato.



Al quotidiano è arrivata immediatamente la solidarietà del premier olandese, Mark Rutte, che in un tweet ha parlato di “uno schiaffo in faccia alla libertà di stampa e alla democrazia olandese”. Il De Telegraaf si è occupato di temi delicati, pubblicando inchieste sulla criminalità legata al traffico della droga e della prostituzione.



[Foto: Ansa]







Velia Alvich