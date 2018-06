Olanda, furgone sulla folla: un morto e tre feriti. Autista in fuga

LANDGRAAF, 18 GIUGNO - Momenti di panico in un campeggio di Landgraaf, in Olanda, poco dopo la conclusione dell’evento musicale Pinkpop Festival. Intorno alle quattro del mattino, un furgone ha investito diverse persone, uccidendone una e ferendone altre tre.

La Polizia di Limburg ha attivato le ricerche, è in corso infatti una imponente caccia al furgone bianco, un Fiat Doblò bianco con targa olandese, che all’alba ha falciato diverse persone nei pressi di un campeggio, non lontano dal sito che ha ospitato l’evento pop. La zona è stata chiusa al traffico e le autorità hanno istituito svariati posti di blocco. “L’autista è ancora in fuga”, ha scritto la Polizia su Twitter.

Al momento, non è possibile accertare se il gesto sia riconducibile ad un incidente o se possa trattarsi di un atto premeditato.

Luigi Cacciatori

Immagine da: tgcom24.mediaset.it