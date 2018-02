Olimpiadi 2018, apprezzamenti inappropriati su Chloe Kim, licenziato giornalista

WASHINGTON, 16 FEBBRAIO- Un giornalista sportivo radiofonico americano è stato licenziato dalla sua emittente KNBR di San Francisco, dopo aver fatto degli apprezzamenti a sfondo sessuale sull'atleta Chloe Kim durante una trasmissione dedicata ai Giochi olimpici invernali in corso a Pyeongchang in Corea del Sud.

Patrick Connor, così si chiama il giornalista, ha definito "pezzo di figa" la giovanissima medaglia d'oro Chloe Kim della quale Connor si considera un grandissimo supporter. L'atleta Chloe Kim, neanche maggiorenne, è una delle stelle di queste Olimpiadi.

Lunedì la carismatica e talentuosa Kim è salita sul gradino più altro del podio dello snowboard halfpipe.

"Sono imbarazzantissimo. Me lo merito, non dovete dispiacervi per me", queste le parole di Connor dopo il licenziamento.

Federica Fusco