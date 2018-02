Olimpiadi in Corea:attacco hacker durante la cerimonia d\'apertura

ROMA, 10 FEBBRAIO - Durante la cerimonia inaugurale dei Giochi di PyeognChang c'è stato un tentativo di attcco informatico: a dare la notizia è il comitato organizzatore, spiegando che gli hacker hanno causato il malfunzionamento dei tv collegati a internet presso il centro stampa.

immediatamente sono state attivate le dovute misure di sicurezza, sono stati spenti i server per prevenire ulteriori danni ed è stato bloccato il sito delle Olimpiadi, impedendo agli spettatori paganti dell'evento di stampare le loro prenotazioni.

Il comitato organizzatore ha spiegato: "Per alcune ore abbiamo avuto problemi ai nostri sistemi ieri sera. Ma non hanno interrotto alcun evento, e non hanno avuto effetti sulla sicurezza di atleti e spettatori. Tutto adesso sta funzionando bene come previsto. Gli esperti di informatica stanno lavorando per tenere sotto controllo i sistemi".

Maria Minichino

(fonte immagine SKY)