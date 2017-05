Oltre diecimila persone per il 1° maggio a Paola (Cs) con Paolo Belli [Foto]

Oltre diecimila persone per il 1° maggio a Paola (Cs) con Paolo Belli, che ha aperto il suo tour estivo 2017 e i festeggiamenti per San Francesco

PAOLA (CS) 02 MAGGIO - Oltre diecimila persone hanno letteralmente accerchiato da ogni lato l’imponente palcoscenico allestito in Piazza IV Novembre di Paola, in provincia di Cosenza, per la prima nazionale del tour estivo di Paolo Belli che, dopo la chiusura di sabato di “Ballando con le stelle”, ha lasciato la tv per gettarsi in mezzo al suo pubblico e iniziare una serie di concerti che lo porteranno in ogni angolo della penisola.

Un grande successo di pubblico e partecipazione ha premiato il ritmo travolgente, la simpatia e il sound inconfondibile di questo straordinario artista, davvero unico nel panorama della musica e dello spettacolo italiano. Il concerto di Belli ha aperto anche la due giorni di musica, che prosegue con Raf, predisposta dal Comune per i festeggiamenti di San Francesco, fondatore dell’ordine dei Minimi, nato proprio a Paola. L’organizzazione è stata affidata alla Show Net di Ruggero Pegna, come al solito impeccabile, che ha inserito l’evento in “Fatti di Musica”, la trentunesima rassegna del Miglior Live d’Autore. In due ore di concerto Paolo Belli, da vero mattatore, ha incantato e trascinato il suo pubblico in un clima di grande festa e divertimento collettivo.



Bravissimi i dodici musicisti della sua Big Band, che lo hanno accompagnato dando vita ad un live travolgente: Mauro Parma (batteria), Enzo Proietti (piano e hammond), Gaetano Puzzutiello (contrabasso e basso), Peppe Stefanelli (percussioni), Paolo Varoli (chitarre e banjo), Pierluigi Bastioli (trombone e basso tuba), Nicola Bertoncin (tromba), Daniele Bocchini (trombone), Gabriele Costantini (sax contralto e tenore), Davide Ghidoni (tromba), Marco Postacchini (flauto, sax Baritono e tenore), Juan Carlos Albelo Zamora (violino e armonica).

Uno show in cui ottima musica, fra swing, latin e pop, e grande voglia di stare insieme, formano un mix travolgente per coinvolgere il pubblico che, di canzone in canzone, diventa parte integrante dello spettacolo. E la non facile alchimia si è ripetuta anche a Paola.



Fra i primi in Italia a proporre lo swing anche in TV, Paolo Belli ha ottenuto numerosi riconoscimenti e attestati di stima da parte di pubblico e critica, conquistando il cuore di tutti gli appassionati di musica dal vivo. Ancora una volta, Belli ha confermato che è il live la sua dimensione ideale. Un collaudato gioco di squadra che riflette a pieno anche lo spirito della Nazionale Italiana Cantanti di cui Paolo fa parte da 30 anni e che lo ha visto qualche giorno fa presente anche nella Locride, a conferma del suo noto e incessante impegno sociale e civile. Tra le prossime tappe: il 17 giugno a Pistoia, per la “Festa dei 1000 Giovani per la Musica” ed il 27 giugno all’ “Ascona Jazz Festival”, Canton Ticino.



Soddisfatti a fine serata il sindaco Basilio Ferrari e il suo vice, l’ assessore al Turismo Francesco Sbano, che hanno voluto sottolineare il prestigio di questo evento, che richiama fedeli da tutto il mondo, legato al venerato e amato santo nato a Paola e vissuto per molti anni nell’eremo su cui oggi sorge il Santuario che custodisce molte reliquie, la grotta della preghiera e i luoghi dei suoi numerosi miracoli.



Stasera secondo live a Paola con Raf e la sua band, sempre ad ingresso libero con inizio alle ore 21.30.

“Fatti di Musica”, dopo la parentesi paolana, si sposterà allo Stadio San Vito di Cosenza, dove dal 23 al 25 giugno andrà in scena per la prima volta nel capoluogo silano l’originale Notre Dame De Paris, l‘opera dei record.