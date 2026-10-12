Omar Fantini e il suo Karma Letale al Teatro della Quattordicesima di Milano

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– Il Direttore del Teatro della Quattordicesima Pietro Froiio e il Direttore Artistico Simone Ranieri hanno scelto di aprire ufficialmente la stagione della comicità d’autore QUATTRO RISATE PRO, durante il weekend della Milano Teatro City.

Collateralmente agli eventi milanesi, il Teatro della Quattordicesima si apre all'insegna della satira tagliente e della stand-up comedy proprio il 16 ottobre 2026 (alle ore 20:30), quando il palco di Via Oglio a Milano accoglierà Omar Fantini con il suo esilarante spettacolo dal titolo "Karma Letale".

Un appuntamento imperdibile che inaugura la rassegna e promette di trasformare le piccole e grandi angherie di tutti i giorni in un’irresistibile catarsi collettiva.

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Lo spettacolo: quando il destino pareggio i conti

Quante volte ci siamo scontrati con le piccole frustrazioni della vita di tutti i giorni? Dalle sedute di tortura dal dentista alle insidie del sushi al wasabi, passando per i personaggi più insopportabili che la società contemporanea riesca a produrre – tra bagnini severi, commesse snob e le dinamiche implacabili del metabolismo lento e dei reality show – la vita riserva spesso prove durissime.

Con Karma Letale, Omar Fantini prende tutto questo e lo ribalta attraverso la comicità. Lo show parte da un presupposto consolatorio quanto spietato: il karma colpisce tutti, e alla fine ognuno riceve esattamente ciò che si merita. Un vero e proprio flusso di coscienza comico, cinico e irriverente, in cui il pubblico potrà riconoscersi, ridere delle proprie sfortune e, infine, sentirsi ampiamente vendicato.



La rassegna continuerà con altri due appuntamenti serali, tutti con inizio alle ore 20:30, che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei volti più amati e stimati del panorama comico nazionale.

15 Gennaio 2027 – CHIARA LIPPI & GIANLUCA IMPASTATO in "Sfondi una porta aperta" Il nuovo anno si apre con un'inedita e scoppiettante coppia comica. Lippi e Impastato guideranno il pubblico in un viaggio fatto di sketch esilaranti e folle ironia.

Il nuovo anno si apre con un'inedita e scoppiettante coppia comica. Lippi e Impastato guideranno il pubblico in un viaggio fatto di sketch esilaranti e folle ironia. 19 Marzo 2027 – LEONARDO MANERA in "Soddisfatti o Rimborsati" Marzo vede protagonista il cinismo poetico e la straordinaria capacità narrativa di Leonardo Manera, un maestro nel fotografare le contraddizioni del quotidiano.

L'appuntamento è dunque a teatro dal 16 ottobre per tre serate uniche, dove la grande comicità italiana e il calore del pubblico si accorderanno per dare a Milano la leggerezza che cercava e di cui, a volte, ha davvero bisogno.

Biglietti:

POLTRONISSIMA: 27 euro

PRIMO SETTORE: 25 euro

SECONDO SETTORE: 20 euro

Informazioni per il pubblico

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:30. Le prevendite e i biglietti per la stagione "Quattro Risate Pro" sono disponibili presso la biglietteria del Teatro della Quattordicesima e sui circuiti di biglietteria online autorizzati.

Il Teatro della Quattordicesima si trova in Via Oglio, 18 – Milano MI

https://teatrodellaquattordicesima.it/

Contatti

Per informazioni generali

[email protected]

Orari e biglietteria

Dal Lun. al Ven. dalle 10:00 alle 18:00

La biglietteria è aperta anche 1 ora prima dell'evento per l'acquisto dei biglietti

Tel e Whatsapp 353 488 1544

[email protected]