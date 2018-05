Omicidio a Milano, ferisce mortalmente l\'amico a seguito di una lite

MILANO, 17 MAGGIO – Un omicidio si è consumato poco dopo l’una di notte di mercoledì a Milano, in via Meucci. La lite è avvenuta a seguito di una festa privata a base di cocaina e alcol. Il motivo scatenante sembra essere causato dalla gelosia dell’aggressore, Marco Villa. Il ventottenne avrebbe cominciato a litigare con l’amico William Lorini, 22 anni, per gelosia nei confronti della propria ragazza lì presente.



Secondo le ricostruzioni, la lite sarebbe cominciata in strada quando poi Villa è salito in casa per scendere armato di un coltello. Inutile la difesa di Lorini – suo collega in un’attività di restauro appena aperta – il quale avrebbe usato una livella. Ma le coltellate dell’aggressore lo hanno colpito e ferito all’addome.



Inutili i soccorsi. Il giovane è stato trasportato come codice rosso all’ospedale San Raffaele, dove è morto in seguito a causa delle ferite riportate. Fermato dalla polizia, Villa avrebbe confessato immediatamente.



Velia Alvich