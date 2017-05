Omicidio Cagliari, il vicino non sopportava più gli insulti del pappagallo

CAGLIARI, 3 MAGGIO - Maria B.C. è la donna di sessanta anni che ieri è stata uccisa a coltellate in un parcheggio di Capoterra, vicino a Cagliari. Dopo le prime indagini il vicino sarebbe stato ritenuto il responsabile dell'omicidio. Poco prima del delitto, infatti, i due avevano discusso per gli animali che lui aveva in casa, ma soprattutto per il pappagallo della donna che, ripetutamente, insultava l'uomo. Ignazio F., il killer, avrebbe quindi pugnalato Maria fino ad ucciderla.

Ignazio, un uomo di quarantasei anni, è stato rintracciato dai Carabinieri poco dopo aver ritrovato il cadavere della donna, colpito con undici coltellate. Secondo Paolo Ded Angelis, il pm di Cagliari, si potrebbe trattare di un'azione premeditata.

Secondo le prime ricostruzioni dell'omicidio, l'uomo avrebbe attero Maria nel parcheggio dove lei, ogni giorno, andava con le amiche. Si trovava proprio con loro quando Ignazio l'ha colpita con una prima coltellata. In un primo momento è riuscita a scappare, ma il killer l'ha raggiunta, uccidendola.

Gli operatori del 118 e i carabinieri sono giunti sul posto, ma Maria era già morta.

Chiara Fossati

immagine da isnews.it