Omicidio Congiusta, confermato l\'ergastolo per Tommaso Costa

REGGIO CALABRIA, 28 GIUGNO 2017 - La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo per il presunto boss della 'ndrangheta Tommaso Costa, accusato di essere il mandante dell'omicidio del giovane imprenditore Gianluca Congiusta.

La sentenza arriva dopo la ripetizione del processo di appello. Costa era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Locri, pena che era stata confermata anche dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria. La Corte di Cassazione, però, aveva annullato la sentenza di secondo grado, con rinvio a una diversa sezione della stessa Corte d'Assise d'Appello. La sentenza giunta dopo circa due ore di camera di consiglio.

Congiusta è stato ucciso con un unico colpo alla testa mentre era alla guida della sua auto, la sera del 24 maggio 2005 a Siderno, nel Reggino. Il giovane commerciante si sarebbe ribellato a un tentativo di estorsione messo in atto da Costa nei confronti del futuro suocero.

Amara soddisfazione per il padre della vittima, Mario Congiusta, che da anni si batte per ottenere giustizia per il figlio.

Daniele Basili

immagine da lacnews24.it