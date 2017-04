Omicidio di Alatri: c\'è un ottavo indagato

ALATRI, 2 APRILE – Sarebbe un uomo che presente al momento dell'aggressione, l’ottavo indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Emanuele Morganti, il ventenne massacrato tra la notte di venerdì e sabato della scorsa settimana, fuori da un locale di Alatri.

La sua identificazione è avvenuta nelle ultime ore nel quadro degli accertamenti disposti dal procuratore di Frosinone Giuseppe De Falco. Per omicidio volontario aggravato dai futili motivi, sono in carcere Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, lo chef e il muratore già conosciuti alle forze dell'ordine e già altre volte arrestati. Castagnacci era stato rilasciato il giorno prima dopo essere stato fermato per droga, e insieme Palmisani era stato coinvolto più volte in risse. Inoltre quattro buttafuori ed il padre di Castagnacci sono indagati per rissa.

"A nome suo chiedo un applauso a chi è in chiesa e chi è fuori, è il nostro grazie insieme alla richiesta di ricordare Emanuele nelle nostre preghiere e di salvare i nostri ragazzi dalle inquietudini. Dio non lo ha chiamato perché cattivo ma lo ha solo ricevuto dalla cattiveria degli uomini. Lo ha accolto", sono state le parole della madre di Emanuele al termine del rito funerale celebrato dal vescovo di Anagni-Alatri Lorenzo Loppa, tenutosi ieri nella gremita chiesa di Tecchiena.

Maria Azzarello

Credit: Il Foglio