Omicidio di Kim Jong-nam, il video delll\'aggressione all\'aeroporto malese

COREA DEL NORD, 20 FEBBRAIO - L'aggressione mortale al fratellastro de leader supremo nord-coreano Kim Jong-un è stata ripresa dalle telecamere a circuito chiuso dell'aeroporto di Kuala Lumpur, che ne ha fatto filtrare le immagini, riportate da siti internazionali.

Il video mostra una donna in maglietta bianca e jeans che afferra Kim Jong-nam alle spalle e lo blocca alla schiena mentre un'altra donna gli spruzza in faccia uno spray con una sostanza tossica. Più tardi il fratellastro del leader nordcoreano riferisce l'attacco a guardie della sicurezza, prima di essere portato in ospedale dove morirà. Jong-nam, che era diretto a Macao, si è schierato spesso contro la politica del fratellastro.

Maria Azzarello

credit: infooggi.it