Omicidio di Terzigno, trovato il cadavere del marito

TERZIGNO, 20 MARZO - Si è tolto la vita Pasquale Vitiello, l’uomo ricercato per l’omicidio della moglie, Immacolata Villani, avvenuto lunedì mattina mentre la donna si trovava davanti la scuola della figlia. Il cadavere di Vitiello è stato ritrovato in un capannone di Via Plinio, a poca distanza dalla scuola presso cui è avvenuta la tragedia.

Le ricerche del sospetto omicida erano scattate in tutto il Vesuviano e il Nolano. Sulle sue tracce c’erano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che hanno passato al setaccio i luoghi solitamente frequentati dall'uomo.

Nella sua casa di via Amati a Terzigno, che da un paio di settimane Imma aveva lasciato per tornare dal padre a Boscoreale dopo essere stata aggredita, i carabinieri hanno trovato una ventina di lettere che ora sono sotto sequestro. In una delle lettere gli inquirenti avrebbero rinvenuto la spiegazione del folle gesto. In una in particolare ci sarebbe scritto che Pasquale aveva intenzione di farsi "giustizia da solo".

