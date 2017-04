Omicidio donna manager Bergamo, trovate tracce di dna

BERGAMO, 13 APRILE - Potrebbe esserci una svolta sulle indagini per l'omicidio di Daniela Roveri, la manager uccisa il 20 dicembre scorso sul pianerottolo della propria abitazione nel quartiere Colognola, alle porte di Bergamo.

Stando a quanto si apprende, sarebbero state trovate tracce di dna di un uomo su una guancia e su un dito della vittima. La notizia è stata divulgata dal quotidiano L'Eco di Bergamo, ma al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata dalle autorità preposte. Secondo quanto riporta la testata locale, le due tracce rinvenute sulla Roveri potrebbero appartenere all'assassino in quanto si troverebbero in punti compatibili con la dinamica dell'omicidio.

Il corpo della vittima presentava una profonda ferita da taglio alla gola. I tentativi di soccorso purtroppo furono vani in quanto all'arrivo del 118 la donna era già priva di vita. Nessuna pista sarebbe stata esclusa dagli inquirenti anche se in prima istanza si ipotizzò che l'omicidio fosse l'epilogo un tentativo di rapina finito in tragedia. Sulla scena del crimine mancava infatti la borsa della donna, aggredita nell'androne di casa mentre rientrava dal lavoro.

Luigi Cacciatori

Immagine da sardiniapost.it