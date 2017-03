Omicidio Fragalà, delitto di mafia: sei arresti

PALERMO, 15 MARZO - Ottenuto l'arresto per sei presunti colpevoli dell'omicidio dell'avvocato penalista palermitano Enzo Fragalà.

"Non poteva restare senza colpevoli l'omicidio di un professionista", lo avrebbe detto il procuratore Francesco Lo Voi in merito all'annuncio dato nel corso della conferenza stampa indetta per esporre tutti i particolari del caso.

Secondo le prime ricostruzioni Enzo Fragalà sarebbe stato aggredito nel febbraio del 2010 con alcuni colpi di mazza nel centro storico di Palermo a pochi passi dal suo studio e dal Palazzo di Giustizia, percorse che hanno causato la morte dell'avvocato dopo 3 giorni.

A determinare l'arresto sarebbe stata la confessione di uno dei tre indagati che, secondo le dichiarazioni fornite dal collaboratore di giustizia Francesco Chiarello, durante un'intercettazione telefonica avrebbe riferito alla moglie che : "Se questo parla sono rovinato".

Già in precedenza, in relazione all'omicidio Fragalà, erano finiti in manette altri tre presunti membri di una cosca mafiosa palermitana.

Alessia Terzo

Immagine da radioradicale.it