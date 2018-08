Omicidio giovane albanese a Corato: si costituiscono i due responsabili

TRANI, 3 AGOSTO - Si sono spontaneamente presentati ai carabinieri, i due presunti responsabili dell’omicidio del 23enne Victorian Pukaku, il giovane albanese ucciso l’1 agosto in piazza Abbazia a Corato (BA)

Si tratta di due giovani di Corato, dei quali i carabinieri erano già sulle tracce da diverse ore, vistosi i due ormai col fiato sul collo, hanno deciso di costituirsi spontaneamente ai militari dell’arma.

Non è ancora chiaro il motivo dell’agguato, anche se quello passionale sembra essere il più avvalorato.

Il giovane albanese, che non aveva a carico precedenti penali, è stato assassinato a colpi di pistola intorno alle 22, in una piazza affollata di gente, ma forse chi ha sparato non aveva intenzione di uccidere ma solo lanciare un avvertimento.

Ad agire sono state due persone a bordo di una Vespa, una delle quali è scesa e ha fatto fuoco contro Victorian che è morto in poco tempo, nonostante i disperati tentativi del 118 di rianimarlo.

L'autopsia, verrà eseguita nelle prossime ore a , stabilirà quale proiettile gli è stato fatale. Uno avrebbe raggiunto il giovane al polmone.

I due presunti autori dell'agguato saranno sentiti nelle prossime ore dalla pm Raffaella De Luca della Procura di Trani, che coordina le indagini.

Luigi Palumbo

Fonte immagine: Repubblica