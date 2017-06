Omicidio in centro a Catanzaro: ucciso a colpi di arma da fuoco 

CATANZARO, 24 GIUGNO - Un uomo e' stato ucciso stamani a Catanzaro. L'agguato e' stato compiuto in via Milano, nel centro della citta', intorno alle 8.

Secondo le prime testimonianze, l'uomo, di cui al momento non sono state rese note le generalita', si trovava nei pressi della sua auto, quando e' stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

I carabinieri della Compagnia e del Comando provinciale di Catanzaro hanno avviato accertamenti, ma pare che la vittima si stesse recando a lavoro. La zona dove e' avvenuto il delitto si trova a pochi metri di distanza dall'autostazione delle Ferrovie della Calabria e, anche per questo, e' particolarmente trafficata.



Si chiama Gregorio Mezzatesta, 50 anni, l'uomo ucciso questa mattina in un agguato compiuto nel centro di Catanzaro. La vittima e' il fratello di Domenico Mezzatesta, accusato del duplice omicidio avvenuto a Decollatura il 19 gennaio 2013. In quell'occasione furono uccisi Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio, entrambi freddati mentre si trovavano in un bar.



Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Gregorio Mezzatesta era appena arrivato davanti la sede delle Ferrovie della Calabria, dove lavora, quando e' stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava ancora seduto alla guida della sua Citroen.