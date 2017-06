Omicidio in pieno centro a Catanzaro, la vittima è un dipendente FdC

CATANZARO, 24 GIUGNO – Omicidio di prima mattina ed in pieno centro a Catanzaro, in via Milano del Capoluogo. Erano circa 8 quando un dipendente delle Ferrovie della Calabria, appena arrivato sul posto di lavoro, è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.

L’assassino, che si presume sia giunto a bordo di una moto e indossando un casco, ha colpito l’uomo con cinque colpi d’arma, quando la vittima era ancora a bordo dalla sua vettura.

Sul luogo del delitto sono intervenuti sia i Carabinieri della Compagnia e del Comando Provinciale che gli agenti della Squadra mobile del capoluogo. Si attende ora l’arrivo del Pm di turno, Paolo Petrolo, e del medico legale che dovrà eseguire i riscontri esterni sul cadavere così da avere una prima ipotesi.

La zona dove è avvenuto l’omicidio, distante pochi metri dall'autostazione delle Ferrovie della Calabria e per questo particolarmente trafficata, è comunque coperta da alcune telecamere di videosorveglianza di cui gli inquirenti stanno acquisendo le immagini che potrebbero rivelare particolari utili alle indagini.

Maria Azzarello