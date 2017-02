Omicidio Kim Jong-nam: donne accusate rischiano pena di morte

MALAYSIA, 28 FEBBRAIO. Il procuratore generale della Malaysia ha annunciato che le due donne arrestate con l'accusa di omicidio ai danni di Kim Jong-nam, fratellasto del leader nordcoreano Kim Jong-un, compariranno domani in tribunale e che, qualora dichiarate colpevolil, rischiano la pena capitale.

Kim Jong-Nam era stato ucciso il 13 febbraio 2017 presso l'aeroporto di Kuala Lumpur tramite una dose letale di gas nervino. Le due donne erano state arrestate nei giorni immediatamente successivi.

La Corea del Nord ha inviato in Malaysia una delegazione diplomatica includente l'ex viceambasciatore nordcoreano all'ONU Ri Tong-Il per dirimere le questioni della restituzione della salma di Kim Jong-nam e del rilascio del concittadino fermato dalla polizia malese per sospettato coinvolgimento.

Marta Pietrosanti

foto: omojuwa.com