Omicidio Loris, confermati in appello 30 anni alla madre

CATANIA, 5 LUGLIO - La Corte d'assise d'appello del Tribunale di Catania ha confermato i trent'anni di reclusione per Veronica Panarello, accusata di aver ucciso e occultato il corpo del figlio Loris, 8 anni.



Il bimbo era stato assassinato con delle fascette di plastica il 29 novembre 2014 nella casa di Santa Croce Camerina. I giudici della Corte hanno accolto la richiesta dell'Accusa e hanno confermato la decisione emessa nell'ottobre 2016 dal Gup di Catania con rito abbreviato.



Pronunciata la sentenza Veronica si è rivolta verso il suocero, Andrea Stival, e ha urlato: "E' colpa tua, ti ammazzo con le mie mani. Sei contento adesso?". La donna sostiene che l'assassino del figlio sia in realtà Andrea.



In mattinata Davide Stival, padre di Loris, ha motivato la sua presenza in aula: "Oggi è un giorno importante e sono qui per sentire la sentenza". "Spero che Veronica dica la verità - ha ribadito il padre di Loris - Lei sa quello che è successo".

Danilo De Rosa