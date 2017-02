Omicidio Loris, motivazioni sentenza di condanna del Gup: madre spregiudicata

RAGUSA, 14 FEBBRAIO - Sono state depositate dal Gup Andrea Reale le motivazioni sentenza di condanna per Veronica Panarello, ritenuta responsabile dell'uccisione del figlio di 8 anni.

"Il falso alibi fornito, - scrive nelle 194 pagine il giudice dell'udienza preliminare- le diverse versioni sui fatti, le plurime contraddizioni, i tentativi di accusare altre persone, la condotta processuale spregiudicata e calunniosa, ribadita in forma glaciale e senza tentennamenti anche davanti al giudice costituiscono comprova dell'inverosimiglianza di amnesie dissociative retrograde"

La donna, accusata di aver ucciso a Santa Croce Camerina, il figlio Loris Stival è stata condannata dopo una richiesta accolta dalla Procura, a 30 anni di reclusione per omicidio e occultamento di cadavere. Il provvedimento giurisdizionale è stato emesso in seguito alla conclusione del processo con rito abbreviato, ottenutosi in seguito ad una perizia psichiatrica.

Alessia Terzo

Immagine da vitadamamma.com