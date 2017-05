Omicidio nel Ragusano: 71enne ai domiciliari, liberi i tre figli

Ragusa 10 maggio - Gaetano Pepi, 71enne reo confesso dell'omicidio dell'agricoltore vittoriese Giuseppe Dezio, 65 anni, resta ai domiciliari.

l'omicidio, commesso il 2 febbraio del 2016 nelle campagne di Vittoria, in provincia di Ragusa, sarebbe scaturito da una lite di vicinato. Rimessi in libertà i suoi figli: Antonino, 42 anni, Alessandro di 39 e Marco di 27, accusati di concorso in omicidio.

Il Tribunale della libertà di Catania, presidente Maria Grazia Vagliasindi, ha accolto l'appello proposto dal collegio difensivo, contro l'ordinanza, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Ragusa, Claudio Maggioni, che aveva rigettato una prima richiesta di revoca della misura cautelare.

Gli avvocati degli imputati, fiduciosi che il processo faccia emergere l'assoluta innocenza, ritengono che questo provvedimento renderebbe giustizia, perchè, sempre secondo la difesa, non vi sarebbero mai stati validi motivi che giustificassero la restrizione della libertà.

La prossima udienza del processo si terrà davanti alla corte d'Assise di Siracusa, il 6 ottobre 2017 e la pubblica accusa sarà sostenuta dal Pm Valentina Botti, della Procura di Ragusa.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.blastingnews.com