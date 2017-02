Omicidio Sarah Scazzi: oggi decisione della Cassazione

ROMA, 20 FEBBRAIO - E' iniziato oggi alle ore 11 l'ultimo grado di appello per Cosima Serrano e Sabrina Misseri, condannate con l'accusa di omicidio di Sarah Scazzi.

Durante il primo verdetto del 2013, la corte D'assise di Taranto aveva condannato le due donne a scontare la detenzione a vita. Oggi, dopo 7 anni, periodo in cui sono emersi ulteriori particolari sulla vicenda, la Corte di Cassazione dovrà decidere sull'eventuale convalida della condanna all'ergastolo per le due imputate, provvedimento giurisdizionale confermato e depositato, in 1277 pagine, diversi mesi dopo della sentenza del 27 luglio 2015 dalla Corte d'Appello.

La Cassazione inoltre dovrà decidere sulla posizione da attribuire a Carmine Misseri, fratello di Michele, zio della giovane condannato ad 8 anni per occultamento di cadavere.

Minori responsabilità sono state conferite invece a Vito Russo, ex legale di Sabrina.

In aula al Palazzaccio saranno presenti anche Claudio, il fratello della vittima, e il padre Giacomo.

Alessia Terzo

Immagine da gossipetv.com