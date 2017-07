Omicidio stradale: 17enne in coma, arrestato \'pirata\' 

AGRIGENTO, 5 LUGLIO - E' accusato di tentato omicidio stradale un 28enne di Favara, nell'Agrigentino, arrestato dai carabinieri. C. P. la notte del 3 luglio, in viale Pietro Nenni, nei pressi della rotatoria dell'Itria, a bordo della sua moto di grossa cilindrata ha travolto un 17enne alla guida di uno scooter.

L'investitore non si e' fermato per soccorrere il giovane, attualmente ricoverato in coma farmacologico. Nel corso delle indagini, i militari sono riusciti a identificareche guidava una Kawasaki KX da competizione, senza targa ne' assicurazione, sottoposta a sequestro.Su disposizione dell'autorita' giudiziaria, e' stato posto ai domiciliari. L'uomo era gia' stato arrestato a dicembre a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio preterintenzionale, per avere fatto parte del branco che nel febbraio 2016 esegui' la spedizione punitiva a seguito della quale mori'