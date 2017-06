Omicidio stradale, ora Diele potrebbe rischiare tra gli 8 e i 12 anni

SALERNO, 25 GIUGNO - L’attore Domenico Diele, accusato di omicidio stradale aggravato ed arrestato nella giornata di ieri, potrebbe rischiare una pena piuttosto severa, derivante dalla nuova normativa sull’omicidio stradale.

Ad ipotizzare una quantificazione della pena per l’attore, che ha investito ed ucciso una donna di 48 anni nel Salernitano, è l’avvocato milanese Jacopo Pensa, intercettato da “Il Corriere della Sera”: «Con la nuova legge, la pena va da 8 a 12 anni. Che sono aumentati fino a un terzo nel caso in cui il conducente abbia la patente revocata o sospesa».

Dunque, l’attore potrebbe rischiare fino a 16 anni. Si tratta tuttavia di una possibilità remota, come ipotizzato dallo stesso legale intervistato: «Bisogna tener conto che se opta per il rito abbreviato, cosa molto probabile, avrà diritto allo sconto di un terzo di pena. Potrebbe avere un’ulteriore riduzione risarcendo il danno».

Fermo restando la altrettanto remota possibilità per Diele di tornare alla guida, dovuta anche alla positività ai cannabinoidi e agli oppiacei riscontrata, i familiari della 48enne Ilaria Dilillo chiedono giustizia. Il quotidiano “Il Messaggero” ha intercettato il padre della donna: «Occorrono leggi più ferree, più severe e bisogna farle rispettare» - ha affermato l’uomo, 75enne appuntato in congedo dei carabinieri.

I funerali della donna si terranno oggi alle 16.30, al Volto Santo, a Pastena. L’attore, alla guida della sua Audi3, ha tamponato lo scooter della donna, per la quale non vi è stato purtroppo scampo. Per il protagonista della fortunata serie 1993, si attende domani l’udienza per la convalida dell’arresto.

foto da: algheronewsit.com

Cosimo Cataleta