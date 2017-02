Omicidio Varani: chiesti 30 anni per Manuel Foffo

ROMA, 6 FEBBRAIO - Novità sull’omicidio di Luca Varani, il pm Francesco Scavo ha chiesto nell'udienza davanti al gup Nicola Di Grazia, una condanna a 30 anni di reclusione per Manuel Foffo e rinvio a giudizio, davanti alla Corte d'assise, per Marco Prato.

Entrambi sono in carcere, accusati per la morte di un ragazzo di 23 anni, durante un festino a base di alcol, droga e sesso svoltosi in un appartamento di via Igino Giordani il 4 marzo dello scorso. Luca Varani sarebbe infatti stato invitato nell’appartamento di Foffo nel quartiere Collatino, e dopo essere stato costretto a bere l’Alcover, una volta stordito, i due imputati lo avrebbero provato a soffocare con una corda di nylon, per colpirlo immediatamente dopo per ben 107 volte tra pugnalate e martellate.

Le imputazioni sono di omicidio premeditato e aggravato da futili e abbietti motivi.

I due ragazzi hanno scelto strade diverse per difendersi: Foffo, ha chiesto il rito abbreviato che prevede lo sconto di pena pari a un terzo in caso di condanna; Prato, invece, ha preferito il rito ordinario accettando l'idea, in caso di rinvio a giudizio, di farsi processare davanti a una corte d'assise.

Giulia Piemontese

(immagine da: today.it)