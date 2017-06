Omicidio Varani, Marco Prato si è ucciso in cella

ROMA, 20 GIUGNO - Marco Prato, il giovane romano finito in cella insieme con Manuel Foffo per l'atroce delitto di Luca Varani, si è tolto la vita nel carcere di Velletri.

Trasferito dal carcere di Regina Coeli a quello di Velletri a marzo, Prato era in attesa della sentenza. Intorno all'una e dieci della notte scorsa il giovane si è recato in bagno, ha infilato la testa in un sacchetto di plastica e ha respirato il gas contenuto nella bombola in dotazione ai detenuti.

Prato, che si è sempre dichiarato innocente, aveva scelto di farsi processare con il rito abbreviato. I due erano accusati di aver torturato per 2 giorni ed infine ucciso il giovane Luca Varani, sotto effetto di droghe ed alcool.



Maria Minichino



(fonte immagine today.it)