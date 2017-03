Omicidio Vasto: condannato a 30 anni Fabio Di Lello

VASTO, 24 MARZO - Condanna a 30 anni di carcere per Fabio Di Lello, l'uomo che con tre colpi di pistola freddò Italo D'Elisa, il giovane che qualche mese prima aveva investito e ucciso sua moglie, Roberta Smargiassi.

Di Lello, 34 anni, è stato giudicato dalla Corte d'Assise a Lanciano con rito abbreviato per l'accusa di omicidio volontario premeditato. Il pm aveva chiesto per lui l'ergastolo. L'omicidio avvenne davanti ad un bar di Vasto, in provincia di Chieti.

La Corte d'Assise ha valutato anche le memorie depositate dalle parti, in particolare la richiesta di perizia psichiatrica sull'imputato avanzata dalla difesa, che ha presentato anche diversi documenti che attesterebbero la sua instabilità psichica. In una dichiarazione spontanea alla Corte, Di Lello aveva detto di essere "pentito e dispiaciuto per quanto fatto".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine fanpage.it)