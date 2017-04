On line il video Say Goodbye dei Five Stories, la band che aiuta la Lega Italiana Fibrosi Cistica

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 06 APRILE - E’ on line Say Goodbye, il video del brano dei Five Stories, la boy band composta da giovani cantanti-musicisti creata all'inizio del 2016. I cinque ragazzi arrivano da varie città d'Italia (Napoli, Roma e Bologna) e si sono conosciuti sul web grazie ai video che hanno condiviso da cantanti singoli. I Five Stories, dopo la carta di X Factor, pubblicano il loro primo lavoro inedito scritto da Maurizio De Franchis (Rio dei Souled Out attuali Planet Funk) e arrangiato e prodotto da Paki Palmieri. Il videoclip, girato a Roma negli interni della suite imperiale “Le Revê de Naim” di Piazza di Spagna e sulla spiaggia di Civitavecchia, racconta di una storia d’amore ormai finita tra due giovani amanti. La regia è a cura di Federico Sunzini di Wider View mentre la produzione musicale e discografica è di Paki Palmieri. Nel ruolo di protagonista femminile; Cristina Romani. Il ricavato della vendita del singolo pubblicato il 3 febbraio scorso, sarà totalmente devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Laziale Onlus.

Five Stories Cenni Biografici

I Five Stories è un gruppo vocale composto da 5 giovani cantanti-musicisti creato all’inizio del 2016.Pietro Esposito, Leonardo Terzulli, Costantino Cecconi, Andrea Magliulo e William Aureli i componenti del gruppo. Provenienti da varie città d’Italia (Napoli, Roma e Bologna) si conoscono sul web grazie ai loro video che condividono da cantanti singoli sui vari social network. Si scrivono per complimentarsi l’uno con l’altro e successivamente decidono di incontrarsi da vicino per conoscersi meglio e provare a cantare insieme. Dopo il primo incontro a Roma durato 2 giorni, decidono di rivedersi ancora e ancora per far sì che il loro progetto appena nato possa un giorno diventare importante. Dopo poco tempo decidono, tanto per provarci, di presentarsi ai provini di X Factor Italia 2016. Il provino va molto bene, piacciono tanto e vengono presi per le audizioni ufficiali che dopo poco andrà in onda su Sky uno. La puntata delle audizioni va benissimo, i Five Stories ricevono una standing ovation da brividi e i 4 giudici li fanno passare alla fase successiva e cioè quella dei bootcamp ma purtroppo escono subito dopo questa seconda puntata. Ad oggi sono tante le cover che hanno arrangiato a loro gusto ma in più inizia ad uscire fuori anche qualche inedito. Grazie alla musica i Five Stories non solo sono diventati molto uniti nella musica ma anche tanto uniti nella vita. Amici per la pelle. Tantissimi i consensi positivi tra gli addetti ai lavori.

