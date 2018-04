On. Wanda Ferro (FDI) sostiene proposta apertura distaccamento permanente Vigili del Fuoco a Ricadi

VIBO VALENTIA, 13 APRILE - “Chiederò al nuovo Governo di dare seguito al progetto di apertura di un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nel Comune di Ricadi”. L’impegno è stato assunto dal deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, che ha incontrato a Vibo Valentia il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ing. Salvatore Tafaro. “La proposta, sulla quale sono certa ci sarà il sostegno del senatore Giuseppe Mangialavori e di tutta la rappresentanza parlamentare del territorio - prosegue Wanda Ferro -, è pienamente condivisa dall’Amministrazione comunale di Ricadi, che con una delibera di Consiglio si è impegnata a mettere a disposizione gratuitamente uno stabile da adibire a sede del Distaccamento, ma purtroppo non ha avuto riscontro da parte del governo di centrosinistra.

La relazione tecnica del Comandante dei Vigili del Fuoco, inoltre, dimostra l’importanza dell’attivazione del presidio permanente, considerato che si tratta di un territorio ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, ma soprattutto ad alto rischio sotto il profilo degli incendi boschivi, in particolare nella stagione estiva. Inoltre sono note le difficoltà derivanti dallo stato disastroso della viabilità provinciale, che comportano tempi di percorrenza troppo elevati per garantire efficienti servizi di soccorso ai cittadini.Il territorio costiero della provincia di Vibo Valentia, ad alta vocazione turistica e caratterizzato nel periodo estivo da un forte incremento della densità abitativa, non è facilmente raggiungibile dal capoluogo, e nella maggior parte dei casi i tempi di percorrenza dal presidio più vicino sono calcolati tra i 40 e i 50 minuti, molto più lunghi dello standard richiesto. Per raggiungere Nicotera servono 38 minuti partendo da Vibo città e 52 minuti da Vibo Marina, per raggiungere Ricadi 42 minuti, per Joppolo 45 minuti da Vibo città e 54 minuti da Vibo Marina. Minuti preziosi soprattutto quando si tratta di mettere in salvo vite umane. Per restare ai comuni già citati ad esempio, da Ricadi Nicotera sarebbe raggiungibile in 23 minuti, Joppolo in 15 minuti: tempi del tutto in linea con gli standard di efficienza.Per questo è necessario trasformare l’attuale distaccamento stagionale di Ricadi in un distaccamento stabile, adeguando la dotazione di organico e di mezzi. Il territorio interessato, tra l’altro, comprende dodici comuni sui cinquanta dell’intera provincia, i più importanti dopo il capoluogo in termini di popolazione, considerati i complessivi 40 mila abitanti. Inoltre i dati statistici dimostrano che nel territorio di Ricadi, Tropea e Nicotera i Vigili del Fuoco effettuano in media 450 interventi di soccorso all’anno. Sia i tempi di percorrenza che i numeri degli interventi rendono auspicabile l’apertura di un nuovo Distaccamento nella parte meridionale della provincia di Vibo, in modo da migliorare la qualità del servizio di soccorso alla popolazione che attualmente in quella zona risulta carente a causa delle difficoltà di natura logistica”.Wanda Ferro ha discusso con il comandante Tafaro anche delle possibili conseguenze di una recente circolare sulla mobilità del personale dei Vigili del Fuoco, che rischia di ridimensionare drasticamente l’organico a disposizione del Comando provinciale, considerato che molte unità che sulla carta sono in carico a Vibo Valentia, nella realtà, per diverse ragioni, non sono in forza al comando. Una situazione che rischia di mettere ancora più a rischio l’efficienza del servizio di soccorso pubblico, per cui si rende auspicabile il rinvio delle procedure di mobilità, che comunque dovranno seguire una effettiva ricognizione del personale”.