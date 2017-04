Ong, Legnini: caso all\'esame del comitato di presidenza

ROMA, 28 APRILE - Il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, riguardo alle dichiarazioni pronunciate dal procuratore di Catania Carmelo Zuccaro sui possibili legami tra organizzazioni non governative e migranti, ha dichiarato: "dopo aver sentito i capi di corte e il presidente della prima commissione, Giuseppe Fanfani, sottoporrò il caso all'esame del comitato di presidenza alla prima seduta utile fissata per mercoledì 3 maggio".

La vicenda ha avuto inizio dagli studi televisivi Rai quando il procuratore Zuccaro, ai microfoni della trasmissione Agorà aveva affermato: “a mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga”. Parole che hanno suscitato la critica delle organizzazioni non governative impegnate nelle operazioni di salvataggio. Il ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha affermato che "non bisogna generalizzare, bisogna fare le indagini: se qualcuno va punito, va punito". Legnini, vicepresidente del Csm, ed uno dei tre membri del comitato di presidenza, concludendo riguardo alla posizione assunta da Zuccaro, ha dichiarato: “come è noto, spetta al ministro della Giustizia e al procuratore generale della Cassazione di valutare se esistono o meno i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare”

immagine da: legotenerife.com

Caterina Apicella