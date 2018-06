Usa fuori dal Consiglio per i diritti umani dell\'Onu, Ue: non più campioni della democrazia

BRUXELLES 20 GIUGNO - In una nota il portavoce del servizio di azione esterna dell’Ue ha affermato che: "La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite rischia di minare il ruolo degli Usa come campione e sostenitore della democrazia sulla scena mondiale" e, ha continuato, "l'Unione europea continuerà tuttavia a difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, sia nelle sedi multilaterali o in tutto il mondo, anche cooperando con gli Stati Uniti ogniqualvolta possibile".

La decisione da parte del governo Usa di uscire dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, è stata annunciata ieri dall’ambasciatrice americana all’Onu, Nikki Haley, e dal segretario di stato, Mike Pompeo. “Quando questo organo approva più di 70 risoluzioni contro Israele, un Paese con una forte posizione sui diritti umani, e solo sette risoluzioni contro l’Iran, che invece ha una pessima reputazione in materia, sai che qualcosa è profondamente sbagliato”, queste le parole della Haley, secondo cui l’istituzione sarebbe “un protettore dei molestatori dei diritti umani e un pozzo nero di pregiudizi politici”

Fabio Di Paolo