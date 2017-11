Operazione anticrimine a Siracusa, 2 persone arrestate e 21 segnalate

SIRACUSA, 20 NOVEMBRE 2017 - I Carabinieri del Comando provinciale di Siracusa hanno eseguito una vasta operazione anticrimine dove sono stati impiegati oltre 60 uomini.

A coadiuvare i militari del Comando Provianciale sono intervenuti anche i rinforzi del 12°Reggimento di Palermo, un'unità volo del 12° Nucleo elicotteri carabinieri di Catania Fontanarossa e le unità cinofile antidroga del Nucleo Cinofili di Sigonella.

Durante il blitz sono state effettuate sei perquisizioni domiciliari e personali, numerosi posti di controllo alla circolazione stradale, attività di vigilanza ad obiettivi sensibili e una serie di servizi antidroga, anche nei pressi di istituti scolastici e delle fermate degli autobus.

Due le persone arrestate al momento: una per evasione, poichè non si trovava nel luogo degli arresti domiciliari, e una per furto di metano. Ventuno, invece, le persone segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 20 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 7 di cocaina e 13 tra marijuana ed hashish. Sono state controlalte 56 persone e 14 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro ed elevate contravvenzioni per oltre 6000 euro.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it