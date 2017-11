Operazione \'ladri di biciclette\', furti e rapine in serie Sgominata banda 5 arresti

Criminalità: sgominata a Gela banda rumeni, 5 arresti. Operazione 'ladri di biciclette', furti e rapine in serie

GELA, 9 NOVEMBRE - La Polizia di Stato ha sgominato a Gela una banda di immigrati romeni specializzati in furti e rapine.

Alle prime ore dell'alba, gli agenti del commissariato hanno eseguito cinque provvedimenti restrittivi (tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, un arresto domiciliare e l'affidamento di uno dei complici, ancora minorenne, a un istituto di pena minorile) emessi dai gip del tribunale di Gela e del tribunale dei minori di Caltanissetta.

L'operazione è stata denominata "Ladri di biciclette" perché i malviventi, intercettati e pedinati, si sono traditi in occasione del furto, su ordinazione, di una bicicletta di notevole valore commerciale.



Ai cinque complici vengono contestate due rapine, in danno di una rumena e di una coppia di anziani, nonché una serie di furti in abitazioni e negozi della città.



I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa convocata dal procuratore capo Fernando Asaro per le ore 11 nel Commissariato di Polizia di Gela.