Opportunità di lavoro a Gioia Tauro per categorie protette

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Il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria, nell'ambito del Settore 7 – Rete dei Centri per l’Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato, ha indetto un avviso pubblico di preselezione per l'assunzione di personale di servizio nei fast food presso la società SAGAR SRL. La posizione è riservata alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge 68/99 e la sede di lavoro è Gioia Tauro.

Dettagli dell'offerta di lavoro

La SAGAR SRL ricerca n. 1 addetto ai servizi nei fast food da inserire nel proprio organico. La figura si occuperà di attività quali la preparazione e il servizio di cibi e bevande, la pulizia e il riordino degli spazi di lavoro, l'accoglienza della clientela e il supporto alle operazioni di cassa. Il rapporto di lavoro sarà regolato secondo le normative vigenti e il Ccnl di riferimento.

L'avviso pubblico di preselezione è rivolto esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 della Legge 68/99, ovvero persone con disabilità e altre categorie tutelate. La sede di lavoro è Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

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Requisiti e modalità di candidatura

I candidati devono essere iscritti nelle liste del collocamento mirato e possedere i requisiti previsti dalla normativa. Per presentare la domanda di partecipazione, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato nell'avviso pubblico pubblicato dal CPI di Reggio Calabria. Le modalità e i termini di presentazione delle candidature sono specificati nell'avviso stesso.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria o consultare il sito istituzionale. L'avviso integrale è disponibile presso gli uffici competenti.