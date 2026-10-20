Opportunità di lavoro per categorie protette a Marcellinara nel settore della movimentazione merci

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Il Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato ha emanato un avviso pubblico relativo a un'offerta di lavoro riservata alle categorie protette, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 68/99. La procedura riguarda l'avviamento al lavoro mediante chiamata numerica e prevede una graduatoria limitata esclusivamente a coloro che hanno aderito alla specifica occasione lavorativa.

Dettagli della posizione lavorativa

La ricerca riguarda un'unità lavorativa a tempo parziale e determinato con il profilo professionale di facchino e addetto allo spostamento merci, codice Istat 8.1.3.1.0 e livello 6° di inquadramento. La sede di lavoro è presso la ditta Multiservices 3000 srl con ubicazione a Marcellinara, in provincia di Catanzaro. Si tratta di una tipologia di impiego che rientra pienamente nel sistema del collocamento mirato, volto a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso percorsi dedicati e trasparenti.

Approvazione dell'elenco provvisorio dei candidati esclusi

Con l'atto numero 17774 del 20 ottobre 2026, il Centro per l'Impiego competente ha approvato l'elenco provvisorio dei candidati esclusi dalla procedura di selezione. Questo passaggio rappresenta un momento fondamentale per garantire la trasparenza e la correttezza dell'intero iter, consentendo ai candidati di verificare la propria posizione e, se del caso, presentare eventuali osservazioni nei termini previsti dalla normativa vigente.

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Come consultare le informazioni e i prossimi passi

Gli interessati possono rivolgersi al Centro per l'Impiego di riferimento per ottenere ulteriori dettagli sull'avviso, sulle modalità di adesione e sui criteri di valutazione adottati. È importante sottolineare che la procedura è riservata ai soggetti iscritti nelle liste del collocamento mirato e che hanno risposto alla specifica chiamata pubblicata. La pubblicazione dell'elenco provvisorio degli esclusi costituisce un ulteriore tassello del percorso che porterà all'individuazione del candidato idoneo per l'assunzione presso la ditta Multiservices 3000 srl.