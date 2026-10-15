Opportunità di lavoro per categorie protette a Reggio Calabria

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Il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso di preselezione per l'assunzione di una figura professionale riservata alle categorie protette di cui all'articolo 18 della legge 68 del 1999. L'azienda Smart Line Service Srl ricerca un impiegato/a front office.

Dettagli della posizione

La ricerca è rivolta a persone appartenenti alle categorie protette secondo l'articolo 18 della legge 68/99. La sede di lavoro è Reggio Calabria. Il posto disponibile è uno.

Come presentare la domanda

Gli interessati possono consultare l'avviso completo e presentare la domanda secondo le modalità indicate. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria.

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