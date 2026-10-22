Orgosolo, maxi sequestro di cannabis con THC altissimo: un arresto

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Un'operazione antidroga di rilievo ha scosso la comunità di Orgosolo, in provincia di Nuoro. I Carabinieri della Squadriglia di Pratobello e della Stazione di Orgosolo hanno arrestato un uomo per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e sequestrato una vasta piantagione di cannabis. L'indagine è partita dalla segnalazione di una coltivazione sospetta in località Sorasi, all'interno di un terreno privato, priva dei cartelli identificativi obbligatori per legge.

Dopo un'attenta attività di osservazione, i militari hanno colto l'uomo in flagranza mentre raccoglieva i rami delle piante per avviarne l'essiccazione. La perquisizione ha permesso di sequestrare 640 piante di cannabis, in gran parte già recise, e ingenti quantitativi di infiorescenze essiccate. Le analisi di laboratorio, condotte con urgenza dal Ris di Cagliari, hanno rivelato un dato allarmante: il livello medio di THC superava il 5%, un valore circa dieci volte superiore al limite massimo consentito per le coltivazioni legali. Questo ha certificato la forte natura drogante della sostanza.

L'uomo, che non ha opposto resistenza e si è assunto le proprie responsabilità, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella zona, grazie all'impegno dei Carabinieri nel contrasto alle attività illecite legate alla droga.

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