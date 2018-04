Orientamento degli studenti professionisti e docenti universitari “crisi del lavoro e precarieta”

AFRAGOLA (NA) 28 APRILE - “L’università, purtroppo, non rappresenta più una garanzia per l’accesso a un mondo del lavoro in continua evoluzione, anche per effetto della crisi, e i professionisti, giovani e meno giovani, condividono precarietà e incertezza sul futuro.

Per questo motivo è fondamentale scegliere in modo consapevole il percorso di laurea”. Con queste parole Ettore Nardi, presidente del Lions Club “Napoli 1799” ha aperto i lavori del convegno di orientamento dei giovani studenti, “I giovani tra Università e mondo del Lavoro”, organizzato dai Lions e tenuto sabato 28 aprile al Liceo Scientifico "F.Brunelleschi" di Afragola, guidato dalla Dirigente Scolastico Adele Vitale. Focalizzare l’attenzione sui principali sbocchi occupazionali e sul mondo del lavoro di oggi e del futuro, sono stati gli obiettivi del convegno, nel corso del quale sono stati presentati quattro corsi di laurea e professioni: giurisprudenza, rappresentata da Francesco Iovino, avvocato e Consigliere delegato della Città Metropolitana di Napoli, Alfredo Guarino, docente alle Scuole di Specializzazione in Professioni Legali e Carmine Foreste Consigliere dell’ Ordine degli Avvocati di Napoli con delega alle iniziative per la Giovane Avvocatura; economia e commercio, presentata da Vincenzo Cicala, dottore commercialista e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Melito di Napoli, Giovanni Passaro, commercialista e membro dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Nola e Pasquale Forni, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Ordine dei Dottori commercialisti di Nola e Presidente dell’Associazione Commercialisti Esperti Contabili e Consulenti del Lavoro di Acerra; ingegneria presentata da Antonio Bilotta, docente del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, Ettore Nardi Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e Presidente Lions Club promotore dell’iniziativa e Francesco Agliata, ingegnere e Segretario regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Campania; medicina, presentata da Alfonso Vescuso, già direttore del reparto di Neonatologia dell’Ospedale Loreto Mare di Napoli, Mauro Fedele, specializzando in medicina del Lavoro e Presidente Associazione Giovani Medici della Città Metropolitana di Napoli ed Emanuele Sirignano, medico specialista in medicina generale.All’incontro-dibattito di formazione ed informazione hanno partecipato oltre cento studenti del Liceo, particolarmente interessati all’iniziativa in quanto consapevoli che l’individuazione del percorso universitario e lavorativo rappresenta una delle più importanti scelte di vita.(notizia segnalata da