Orlando contro Renzi ed Emiliano per i migranti: "In piazza per difenderli"

ROMA, 13 MARZO - Quello dell'immigrazione “È un tema identitario e forte che deve caratterizzare una sinistra che riconosca la dignità delle persone. È una sfida che lancio a tutto il partito, facciamola presto. Sarebbe un modo per dare un senso politico alle primarie, farle diventare un momento di grande mobilitazione”. Queste sono le parole di Andrea Orlando pronunciate durante il comizio tenutosi nei giorni scorsi.

Per quanto riguarda, invece, i sondaggi in merito proprio al problema dell'immigrazione, ha affermato che “la cosa che mi preoccupa dei sondaggi è che rischiano di andare ai gazebo poche persone. Se riusciamo a fare delle cose insieme è un modo per rappresentare un progetto politico”.

“Io posso vincere questa sfida contro Emiliano e Renzi”, ha concluso Orlando, aggiungendo, riguardo il discorso dell'ex premier al Lingotto di Torino, che “se si fosse fatta una conferenza programmatica di tutto il partito, saremmo arrivati alle primarie con un progetto più robusto”.

Chiara Fossati

immagine da huffingtonpost.it