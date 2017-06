Orlando: "Non esiste un PD senza centrosinistra"

LA SPEZIA, 30 GIUGNO – “Non esiste un Partito Democratico senza centrosinistra. Il PD da solo non è autosufficiente”, questo è il messaggio lanciato dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando in un’intervista al Secolo XIX.

Il Guardasigilli parteciperà alla manifestazione organizzata dal nuovo soggetto politico di Giuliano Pisapia, Campo Progressista, anche per dare un messaggio di unità. “Un PD indipendente dalle altre forze di sinistra, come sembra volere Renzi, non può stare in piedi” ha infatti dichiarato.

La sconfitta alle elezioni amministrative, secondo Orlando, è stata causata in parte anche dalla disgregazione che ha caratterizzato gli schieramenti di centrosinistra, così come dall’aver fallito nel dare risposte su questioni cruciali quali immigrazione e tutela degli individui dai processi di globalizzazione.

Il ministro ha inoltre sottolineato come sia impensabile fare dietrofront sullo Ius Soli, che rappresenta un patto di cittadinanza, da “sottoporre a vagli precisi come la legge prevede”, definendo invece il blocco delle navi delle ONG nei porti italiani “un modo di dire all’Europa che deve farsi carico del problema”.

Il ministro ha poi invitato il segretario del partito a tracciare la via per la ripresa, ammonendo però che quella di un PD solitario è una strada che porta all’insuccesso.

Unire e non dividere, questo sembra essere il mantra dell’operato politico di Orlando. Anche la sua candidatura alla segreteria, infatti, era nata nell’ottica di superare le divergenze tra correnti interne al PD, creando una leadership condivisa e meno propensa a strappi con le minoranze, a differenza di quella di Matteo Renzi.

Paolo Fernandes

Foto: newsicilia.it