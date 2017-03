Rimini: cadavere di una donna in una valigia

RIMINI, 26 MARZO – Nella mattinata di ieri, alcune persone che erano al porto di Rimini hanno trovato il corpo senza vita di una persona all’interno di un trolley gettato in acqua.

La valigia è stata appunto rinvenuta in acqua e issata sulla banchina. Probabilmente si tratta di una donna di origini asiatiche, senza segni di tagli o ferite sul corpo. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, la vittima aveva tra i trentacinque e i quarant’anni, alta circa un metro e settanta centimetri e di corporatura esile. Il decesso risalirebbe a dieci giorni fa.

In seguito all'allarme dato dal gruppo di persone che ha trovato la valigia, sul posto sono giunte le forze dell'ordine. Durante tutta la giornata di ieri si sono svolti i rilievi per cercare di risalire all'identità del cadavere e alle cause della morte. Intorno alle ore 11 il materiale è stato portato al cimitero di Rimini per permettere alla Scientifica di Bologna di effettuare gli accertamenti.

Luna Isabella

(foto da questure.poliziadistato.it)