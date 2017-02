Orrore nel napoletano, trovati due cadaveri in sacchi di plastica ad Afragola

AFRAGOLA (NA) – Macabro ritrovamento ad Afragola, in provincia di Napoli. La polizia del locale commissariato, a seguito di una soffiata, ha recuperato alcune buste di plastica nera contenenti due cadaveri: erano interrate a un metro in località Ferrarese alle spalle della stazione dell'Alta Velocità. Sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Investigativa per effettuare i rilievi del caso. I corpi sarebbero stati sezionati in più parti.

Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. Al momento è trapelato che i corpi potrebbero essere di Luigi Ferrara, 43enne di Casoria, e di Luigi Ruscinano, 53enne di Mugnano. I due erano stati visti per l'ultima volta da quelle parti il pomeriggio del 31 gennaio scorso.

Si ipotizza inoltre che i sacchi di plastica contengano il corpo di una terza persona, il cui ruolo nella scomparsa è ancora al vaglio della direzione distrettuale antimafia.

[foto: ilmattino.it]

Antonella Sica