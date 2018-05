Conapo Vigili del Fuoco: il segretario generale Brizzi in Calabria

CATANZARO, 31 MAGGIO - “il segretario generale del conapo il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, antonio brizzi, sara’ i calabria dal 4 all’8 giugno”. È quanto si legge in una nota a firma del vice segretario regionale del Conapo Massimo Conforti “ Brizzi – continua conforti - e’ sempre stato vicino ai vigili del fuoco operativi mettendo a disposizione di tutti i comandi d’Italia la sua personale disponibilita’ e quella della segreteria nazionale tutta. Spesso viene in visita nelle locali realta’ confrontandosi con tutto il personale e, in questo particolare momento, che ha visto un rinnovo contrattuale “sofferto”, dopo dieci anni di fermo, portera’ la voce del sindacato spiegando la posizione presa dal conapo in sede di contrattazione.

Il programma prevede giorno 4 giugno alle ore 16 incontro con il personale del comando di crotone, giorno 5 giugno ore 10 incontro con il personale del comando di vibo valentia, giorno 6 giugno incontro con il personale del comando di Catanzaro, giorno 7 giugno incontro con il personale del comando di cosenza e giorno 8 giugno concludera’ la sua visita con il personale del comando di Reggio Calabria.

Drammatico momento – conclude il segretario – per la politica italiana e quindi il collocamento del corpo nazionale vigili del fuoco in una adeguata struttura portante riveste un interesse comune per un futuro che ci deve necessariamente vedere protagonisti indiscussi del soccorso.



L’incontro e’, chiaramente, aperto a tutti si parlera’, oltre che di contratto, anche di pensioni , specificita’ ecc..

Vi aspettiamo numerosi a qualsiasi titolo ricordando che ad oggi il conapo conta 4500 vigili del fuoco operativi. “

per la segreteria regionale Conapo

Massimo Conforti