Oscar 2018: ecco tutti i vincitori

LOS ANGELES, 5 MARZO 2018 -

Tutti i vincitori della 90esima edizione degli Oscar:

(Articolo in aggiornamento) :

Miglior attore non protagonista

Sam Rockwell

Miglior trucco e parrucco

L'Ora più Buia

Miglior costumi

Il Filo nascosto

Miglior documentario

Icarus

Miglior montaggio sonoro

Dunkirk

Miglior Sonoro

Dunkirk

Miglior scenografia

La Forma dell'Acqua

Miglior film straniero

Una Donna Fantastica

Miglior attrice non protagonista

Allison Janney

Miglior cortometraggio d'Animazione

Dear Basketball

Miglior Film D'Animazione

Coco

Migliori Effetti Speciali

Blade Runner

Miglior Montaggio

Dunkirk

Miglior cortometraggio Documentario

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Miglior Cortometraggio

The Silent Child

Miglior Sceneggiatura

Articolo di MARCELLA CERCIELLO (Cinemarcy blog)