Oscar 2018: quando e come vedere la diretta

LOS ANGELES, 4 MARZO 2018 - Ci siamo! Anche quest'anno siamo giunti alla fine del countdown per la Notte degli Oscar e finalmente stasera, presso il Dolby Theatre di Los Angeles, si proclameranno tutti i vincitori della 90esima edizione degli Academy Awards.

Ma andiamo con ordine.

La cerimonia di premiazione ciceronata per il secondo anno consecutivo da Jimmy kimmel, inizierà in Italia stanotte alle 2 AM, e sarà possibile vederla su TV8, canale 8 del digitale terrestre e ovviamente su Sky Cinema Oscar, canale 304 della piattaforma satellitare.

Dalle 22.50 (Ora italiana), come ogni anno, partirà il pre-show con lo sfavillante red carpet, sul quale figureranno stelle del cinema candidate e non del calibro di:

Eugenio Derbez, Ansel Elgort, Jane Fonda, Jodie Foster, Eiza González, Ashley Judd, Nicole Kidman, Matthew McConaughey,Mark Hamill, Armie Hammer, Oscar Isaac, Gina Rodriguez, Eva Marie Saint, Wes Studi, Kelly Marie Tran e Zendaya,Daniela Vega, Emily Blunt, Sandra Bullock, Dave Chappelle, Helen Mirren, Rita Moreno, Lupita Nyong'o,Mahershala Ali, Chadwick Boseman, Viola Davis, Laura Dern, Jennifer Garner, Greta Gerwig, Tiffany Haddish, Tom Holland, Kumail Nanjiani, Margot Robbie, Emma Stone,Christopher Walken, Lin-Manuel Miranda, Gal Gadot.

Ricordiamo inoltre che, per i più dormiglioni, la cerimonia sarà mandata in onda integralmente lunedì 5 marzo su Sky Cinema Oscar HD dalle 10.20 AM in poi, mentre in prima serata andrà in onda una sintesi della cerimonia, "Il meglio della Notte degli Oscar 2018", su Sky Cinema Oscar HD alle 21.15 e su Sky Uno HD alle 23 circa, sarà disponibile anche su Sky On Demand.

Insomma, dormiglioni oppure no, non ci sono scuse, la Notte degli Oscar partirà tra poche ore ed è assolutamente vietato perderla!

Ma intanto, prepariamoci all'atteso evento dando un'occhiata a tutti i film, i registi, e gli attori in nomination, cliccando su questo LINK.



Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]